L’UPRAD pose la première pierre de son nouveau siège

L’Union Professionnelle des Agréés en Douanes (UPRAD) entre dans une nouvelle ère avec la pose de la première pierre de son futur siège, un immeuble moderne R+6, construit sur un site de 1 500 m² dans la commune du Golfe 1 à Lomé.

L’événement marque une étape clé pour cette organisation, l’une des plus anciennes structures représentant les opérateurs agréés intervenant dans les procédures douanières du pays.

Chargée de défendre les intérêts des commissionnaires agréés en douane, l’UPRAD joue un rôle crucial dans le commerce international du Togo. Elle constitue un maillon essentiel de la chaîne logistique, en facilitant les échanges, en contribuant à la mobilisation des ressources fiscales et en renforçant la sécurité aux frontières.

Le futur siège, conçu par le cabinet GE Architecture et Partenaires, comprendra des bureaux, des espaces commerciaux, une grande salle de conférence et un rooftop. Pour le président du patronat, Laurent Tamegnon, cette infrastructure sera un « outil moderne de travail » à la hauteur des ambitions de la profession.

La mairie du Golfe 1, qui accueille déjà le Port Autonome de Lomé, se réjouit de ce projet structurant dans sa commune. Présent à la cérémonie, le secrétaire général du ministère de l’Économie et des Finances, Stéphane Tchasso Akaya, a salué une réalisation qui reflète « la vision du Chef de l’État de bâtir un secteur privé fort et structuré ».

Ce bâtiment n’est pas qu’un simple édifice : il symbolise l’engagement de l’UPRAD en faveur d’un service plus professionnel, plus transparent et mieux intégré dans l’économie nationale. Ce siège contribuera à harmoniser les pratiques, à améliorer les délais de traitement des dossiers et à renforcer le dialogue entre les acteurs du commerce transfrontalier togolais.

La première pierre a été posée par le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, Stéphane kpowbie Akaya au nom du ministre.