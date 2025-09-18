Lomé, capitale ouest-africaine de l’économie bleue en octobre

Le Forum Blue Invest Africa aura lieu à Lomé les 15 et 16 octobre prochains.

Pour la première fois en Afrique de l’Ouest, cet événement d’envergure internationale, initié par l’Union européenne, réunira investisseurs publics et privés, porteurs de projets et décideurs autour de l’économie bleue.

Le forum a pour objectif de connecter les porteurs de projets innovants avec des acteurs financiers afin de créer des partenariats stratégiques et d’ouvrir de nouvelles sources de financement.

Les discussions porteront notamment sur la conservation des océans, les énergies marines, la pêche et l’aquaculture, le transport maritime ainsi que les technologies liées à l’exploitation durable des ressources maritimes.

Pour le gouvernement accueillir Blue Invest Africa s’inscrit dans une stratégie visant à valoriser le potentiel maritime du pays et à conforter l’ambition de faire du Togo un hub logistique et économique sous-régional.

La Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI Togo) s’implique également dans la préparation de l’événement. Son président, José Kwassi Symenouh, a rencontré mercredi l’ambassadeur de l’Union européenne au Togo, Gwilym Ceri Jones, pour discuter des modalités de mobilisation du secteur privé national.