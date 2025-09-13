Rubriques

La BCEAO reconnaît Ollo Africa comme premier opérateur numérique togolais

La Fintech togolaise Ollo Africa vient d’obtenir son agrément de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), devenant ainsi le premier établissement de paiement numérique au Togo.

Une startup spécialisée dans la gestion des tontines

Une reconnaissance qui consacre son statut d’acteur financier légalement constitué, apte à déployer ses services dans l’ensemble de l’espace UEMOA.

Ollo Africa rejoint le cercle encore restreint des opérateurs spécialisés dans les solutions de paiement numérique. La société pourra proposer divers services : transferts d’argent, virements, paiements électroniques, ainsi que des solutions adaptées aux particuliers et aux entreprises.

Cet agrément reflète la volonté de la BCEAO de soutenir l’innovation financière en Afrique de l’Ouest, tout en accompagnant la dynamique de digitalisation de l’économie togolaise.

Ollo Africa avait signé en 2024 un accord de collaboration avec Ecobank.

Le gouvernement, engagé dans une politique d’inclusion financière depuis plusieurs années, voit dans cette avancée un pas de plus vers la construction d’une économie plus inclusive, résiliente et moderne, capable d’intégrer les populations souvent exclues des circuits financiers classiques.

