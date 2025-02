La Belgique est un hub stratégique en Europe

La Mission Économique Belgique-Afrique (MEBA) est un événement majeur visant à renforcer les échanges commerciaux, les investissements et la coopération économique entre la Belgique et les pays africains.

Organisée par l'association sans but lucratif Œil d'Humanité, la deuxième édition de la MEBA se tiendra du 14 au 16 mars 2025 en Belgique, couvrant les régions de la Wallonie, de Bruxelles et de la Flandre.

Cette mission offre une plateforme stratégique aux participants, qu'ils soient porteurs de projets, chefs d'entreprises, artisans, agriculteurs, éleveurs, universitaires, PME, associations, ONG ou institutions publiques. L'objectif est de permettre à ces acteurs d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires, de renforcer leurs compétences et d'établir des partenariats durables.

Les activités prévues incluent des conférences thématiques, des sessions de réseautage, des ateliers pratiques, des rencontres B2B et des visites d'entreprises exemplaires.

La Belgique, en tant que membre de l'Union européenne et siège de plusieurs institutions européennes, représente un hub stratégique pour les entreprises internationales souhaitant s'implanter ou étendre leurs activités en Europe. Sa position géographique et son économie diversifiée offrent un environnement propice aux collaborations fructueuses entre les entreprises belges et africaines.

La MEBA s'inscrit dans une série d'initiatives de l'ASBL Œil d'Humanité visant à promouvoir la coopération et le développement entre la Belgique et les pays du Sud. Parmi ces initiatives figurent également le Festival International Belgique Afrique (FIBA), prévu le 22 mars 2025, et le Forum Économique Belgique Afrique (FEBA), programmé pour octobre 2025.

Les entreprises et organisations togolaises sont particulièrement encouragées à participer à la MEBA 2025.