La BOAD veut s'assurer que les prêts sont bien utilisés

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD), dont le siège est à Lomé, accorde des financements importants en faveur de projets intégrateurs publics et privés dans les 8 pays de l’UEMOA, dont le Togo.

L’argent est-il convenablement utilisé, des détournements sont-il possibles ?

Autant de questions auxquelles tentent de répondre la Banque de développement et les responsables de la Haute Autorité de la prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA).

Un accord a été signé en ce sens vendredi.

'Nous voulons nous assurer que les montants accordés pour le financement des projets soient bien gérés. C’est la raison pour laquelle nous allons tenter de détecter et de combattre d’éventuelles fraudes’, a déclaré Braima Luis Cassama, vice-président de la BOAD.

Traquer plus efficacement le mal dans l’espace économique est bien l’objectif, a confié Wiyao Essohana, le président de la Haute Autorité.

La banque dispose, depuis 2012, d'un dispositif d'alerte qui permet aux personnes témoins de fraudes de les signaler.

La collaboration établie vendredi viendra renforcer le dispositif.