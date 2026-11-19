La Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) poursuit son ouverture à l’international. Son administrateur général, Idiola Sanda, a reçu une délégation conduite par l’ambassadeur d’Afrique du Sud au Togo, Bonginkosi Thomas Buthelezi.

Les responsables de la plateforme ont présenté au diplomate le modèle de la PIA, ses infrastructures et les opportunités d’investissement qu’elle offre. La délégation a ensuite visité plusieurs usines pour voir sur place les capacités de production et de transformation.

Lancée en 2021, la plateforme est un parc industriel multisectoriel situé à 25 km au nord de Lomé. Elle est née d’un partenariat public-privé entre l’État togolais et Arise IIP, une société spécialisée dans les zones industrielles intégrées. Sur 400 hectares, elle comprend une zone industrielle, une zone commerciale, un parc de 12 500 conteneurs, un parking pour 700 camions, des entrepôts et des unités de stockage pour le coton et d’autres matières premières.

Le site transforme localement soja, karité, noix de cajou, sésame et coton, et accueille aussi des fabricants de cosmétiques. L’Autorité de coordination de la plateforme annonce 6 780 emplois directs créés entre juin 2021 et juin 2026.