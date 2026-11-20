Le Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) va bientôt s’implanter au Togo. Ses responsables en ont discuté à Lomé avec la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI Togo).

Basé à Londres, le CILT est l’une des plus anciennes organisations professionnelles du transport et de la logistique. Il compte 30 000 membres dans plus de 40 pays. Il délivre des certifications reconnues à l’international et anime des réseaux spécialisés : Women in Logistics and Transport (WILAT) pour les femmes, Next Generation pour les étudiants et les jeunes professionnels.

Au Togo, le CILT proposera des formations et des certifications, et mettra en réseau les professionnels du secteur. Le partenariat avec la CCI Togo prévoit aussi des conférences et des ateliers pour les entreprises. L’organisation veut également mobiliser les sociétés locales pour l’insertion des jeunes, notamment avec des salons de l’emploi, comme elle en organise déjà ailleurs dans la sous-région.

Le choix de Lomé s’explique d’abord par son port. Le PAL a traité 2,4 millions de conteneurs (EVP) en 2025, en hausse de 16 % sur un an, grâce notamment au développement du transbordement. Il reste le premier port d’Afrique subsaharienne et le cinquième du continent. Il sert aussi de plateforme de transit vers le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Une telle croissance demande du personnel qualifié : logisticiens, transitaires, gestionnaires d’entrepôts, planificateurs. C’est sur ce besoin que mise le CILT, qui veut faire du Togo sa porte d’entrée en Afrique de l’Ouest francophone.