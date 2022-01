La douane veut tout dématérialiser

L’Office togolaise des recettes (OTR, fusion de la douane et des impôts) espère parvenir rapidement à la dématérialisation de toutes les procédures de dédouanement et à l’intégration de l'application de gestion des infractions douanières à la prochaine version de Sydonia Word.

Autre objectif, interconnecter tous les services et les institutions ayant une relation avec les services douaniers : ministères, Chambre de commerce, direction des pharmacies …).

L’interconnexion existe déjà avec SEGUCE (Guichet unique) et les deux opérateurs de la plateforme portuaire, LCT et Togo Terminal.

Développé par la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), le logiciel Sydonia World, adopté par le Togo, vise à réduire les délais de dédouanement, à faire établir les statistiques du commerce extérieur dans les meilleurs délais et à fournir des données fiables pour la lutte contre la fraude douanière, la contrebande et la contrefaçon.