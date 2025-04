La fragilité menace la stabilité régionale, prévient le FMI

À l’occasion des Assemblées de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, le FMI a publié son étude périodique sur l’Afrique subsaharienne, dressant un constat préoccupant sur la persistance de la fragilité dans la région.

Près de la moitié des États fragiles et affectés par des conflits dans le monde se trouvent en Afrique subsaharienne. Ces pays, caractérisés par des institutions faibles, une gouvernance défaillante, une cohésion sociale fragilisée et une instabilité économique chronique, voient des millions de leurs citoyens piégés dans la pauvreté.

Certains États ont réussi à sortir de l’extrême fragilité en mettant en œuvre des politiques macroéconomiques saines, en diversifiant leur économie et en renforçant leurs institutions. Mais maintenir ces progrès demeure difficile face à une croissance irrégulière, aux chocs politiques, aux catastrophes naturelles et à la dépendance aux ressources naturelles, souvent source de volatilité des prix et de défis de gouvernance.

Le rapport souligne également que la faiblesse de la mobilisation des recettes domestiques, combinée à une baisse continue de l’aide internationale, freine considérablement le développement économique durable.

Sans réformes profondes et sans un soutien international accru, la fragilité pourrait non seulement aggraver l'instabilité régionale mais aussi provoquer des perturbations économiques aux conséquences mondiales.

Pour un pays comme le Togo, ces questions prennent une importance particulière. Si des avancées ont été réalisées en matière de gouvernance économique et de diversification, le contexte régional impose de rester vigilant. La consolidation des institutions, l’amélioration de la mobilisation des ressources internes et la capacité d’absorption des chocs exogènes doivent rester au cœur des priorités pour maintenir une trajectoire de croissance stable et inclusive.