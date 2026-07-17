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Une nouvelle génération d'entrepreneurs

La Foire Adjafi aura lieu du 20 août au 6 septembre à Agoè-Nyivé (Lomé).

Rendez-vous fin août © DR

La Foire Adjafi aura lieu du 20 août au 6 septembre à Agoè-Nyivé (Lomé).

Pour cette 14e édition, les organisateurs veulent faire de cette exposition une plateforme pour accompagner l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs.

Face à des marchés plus exigeants en matière de qualité, d'innovation et de compétitivité, la Foire veut désormais renforcer son rôle d'accompagnement.

Adjafi entend mettre en avant les parcours d'entrepreneurs et rassembler l'ensemble des acteurs de l'écosystème.

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