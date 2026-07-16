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La mangue togolaise s'invite en Europe

Longtemps cantonnée aux marchés sous-régionaux, la filière mangue veut désormais conquérir le marché européen, grâce au renforcement de la certification GlobalG.A.P., avec l'appui de la coopération allemande (GIZ).

Tètè Mawuko Kpoti © republicoftogo.com

Longtemps cantonnée aux marchés sous-régionaux, la filière mangue veut désormais conquérir le marché européen, grâce au renforcement de la certification GlobalG.A.P., avec l'appui de la coopération allemande (GIZ).

L'annonce a été faite par Tètè Mawuko Kpoti, président du Conseil de la Filière Interprofessionnelle de la Mangue, qui fédère producteurs, transformateurs et exportateurs.

Cette certification fait office de passeport pour accéder à la zone Europe. Elle garantit le respect des bonnes pratiques agricoles et donne accès à des formations sur les méthodes de production, l'entretien des vergers, la préservation de la qualité des fruits et les exigences des marchés internationaux.

Jusqu'ici, les exportations togolaises restaient concentrées sur les pays voisins, Ghana, Bénin et Nigeria. Cap désormais sur l'Union européenne.

Les chiffres donnent des raisons d'y croire. Sur la grande campagne d'avril à juillet, environ 5 000 tonnes de mangues de bonne qualité ont été récoltées, un volume qui écrase largement les performances passées, où la production ne dépassait pas le quart de ce niveau, avec une qualité souvent jugée insuffisante.

Au-delà des perspectives d'exportation, Tètè Mawuko Kpoti veut changer le regard porté sur cette filière, longtemps réduite à une production familiale destinée à la consommation locale. 

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