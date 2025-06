La GIZ renforce la compétitivité des TPME

La coopération allemande (GIZ) renforce son appui au secteur privé à travers le projet AfPQ (Alliance pour la qualité des produits en Afrique). Un dialogue de deux jours s'est ouvert jeudi à Lomé, réunissant des TPME togolaises et les acteurs nationaux de la qualité, dont la HAUQE, l’ATN et le COTAG.

Objectif : permettre aux entreprises de mieux comprendre l’infrastructure nationale de la qualité et identifier ensemble les mécanismes d’accompagnement adaptés à leurs réalités.

L’accent est mis sur l’agroalimentaire, notamment l’exportation de produits bio, de plus en plus réglementée. La norme Global G.A.P. – qui encadre les bonnes pratiques agricoles – a été présentée comme un levier essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire, la durabilité et le bien-être des travailleurs.

Pour Déborah Badombena-Wanta, responsable régionale du projet, "le Togo a des entreprises certifiées, mais peut faire mieux pour rester compétitif à l’international".

Le gouvernement soutient l’initiative, qui s’inscrit dans sa stratégie de structuration des chaînes de valeur durables, avec en ligne de mire la croissance économique, l'emploi décent et l’accès facilité aux marchés étrangers.