La mine de manganèse de Nayéga réalise sa première expédition commerciale

La société minière Keras Resources plc a annoncé vendredi avoir perçu son premier paiement dans le cadre de son accord de coopération avec le Togo, suite à l’expédition initiale de 2 700 tonnes de minerai de manganèse en provenance de sa mine de Nayéga, située dans le nord du pays.

La mine de Nayéga a démarré sa production fin juillet 2025, avec une capacité initiale de 4 000 tonnes par mois de manganèse commercialisable. La société prévoit de doubler ce rythme et d’atteindre la capacité nominale de 8 000 tonnes par mois après les trois premiers mois d’exploitation.

Ce chargement marque la première opération commerciale de la mine depuis la signature de l’accord de coopération en 2023.

« Ce premier paiement dans le cadre de l’accord de coopération représente une étape majeure, à la fois pour la société et pour le projet Nayéga », a déclaré Russell Lamming, président exécutif par intérim de Keras Resources.

Basée à Londres et cotée à la Bourse de Londres (AIM), Keras Resources est spécialisée dans l’exploitation et le développement de projets de minerais stratégiques. Au Togo, l’entreprise s’appuie sur son partenariat avec l’État pour développer Nayéga, qui pourrait devenir une source majeure de manganèse pour l’industrie mondiale de l’acier et des batteries.

En parallèle, la société exploite la mine de Diamond Creek dans l’Utah (États-Unis), l’une des rares mines d’engrais phosphate organique en Amérique du Nord. Ce site alimente le marché agricole en produits naturels certifiés, renforçant la stratégie de diversification de Keras dans les secteurs des engrais et de la transition énergétique.