Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

La mine de manganèse de Nayéga réalise sa première expédition commerciale

La société minière Keras Resources plc a annoncé vendredi avoir perçu son premier paiement dans le cadre de son accord de coopération avec le Togo, suite à l’expédition initiale de 2 700 tonnes de minerai de manganèse en provenance de sa mine de Nayéga, située dans le nord du pays.

Keras veut s’imposer sur le marché mondial du manganèse

La société minière Keras Resources plc a annoncé vendredi avoir perçu son premier paiement dans le cadre de son accord de coopération avec le Togo, suite à l’expédition initiale de 2 700 tonnes de minerai de manganèse en provenance de sa mine de Nayéga, située dans le nord du pays.

La mine de Nayéga a démarré sa production fin juillet 2025, avec une capacité initiale de 4 000 tonnes par mois de manganèse commercialisable. La société prévoit de doubler ce rythme et d’atteindre la capacité nominale de 8 000 tonnes par mois après les trois premiers mois d’exploitation.

Ce chargement marque la première opération commerciale de la mine depuis la signature de l’accord de coopération en 2023.

« Ce premier paiement dans le cadre de l’accord de coopération représente une étape majeure, à la fois pour la société et pour le projet Nayéga », a déclaré Russell Lamming, président exécutif par intérim de Keras Resources.

Basée à Londres et cotée à la Bourse de Londres (AIM), Keras Resources est spécialisée dans l’exploitation et le développement de projets de minerais stratégiques. Au Togo, l’entreprise s’appuie sur son partenariat avec l’État pour développer Nayéga, qui pourrait devenir une source majeure de manganèse pour l’industrie mondiale de l’acier et des batteries.

En parallèle, la société exploite la mine de Diamond Creek dans l’Utah (États-Unis), l’une des rares mines d’engrais phosphate organique en Amérique du Nord. Ce site alimente le marché agricole en produits naturels certifiés, renforçant la stratégie de diversification de Keras dans les secteurs des engrais et de la transition énergétique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La filière café-cacao repart pour une nouvelle campagne

La filière café-cacao repart pour une nouvelle campagne

Le café et le cacao continuent de jouer un rôle central dans l’économie agricole du Togo. En tant que cultures de rente majeures, elles génèrent des recettes d’exportation essentielles pour le pays et soutiennent des milliers de familles rurales. 

Réalisations et défis

Réalisations et défis

Le gouvernement togolais et la Banque africaine de développement (BAD) ont achevé vendredi la revue annuelle du portefeuille des projets publics actifs, évalué cette année à 353 milliards de Fcfa.

Un IHPC rénové et élargi

Un IHPC rénové et élargi

Le Système statistique national (SSN) a lancé un indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) révisé, destiné à mieux refléter les réalités actuelles de la consommation des ménages.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.