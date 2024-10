La PIA, fer de lance du développement industriel et de l'Emploi

La Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), inaugurée en 2021, n'est pas seulement un projet d'industrialisation, mais elle est également conçue pour s'intégrer dans une vision de développement durable.

La PIA s'inscrit dans une stratégie visant à transformer l'économie togolaise en se basant sur l’industrie, la transformation, l'agriculture, et les exportations.

L'objectif est de réduire les importations en produisant localement des produits à haute valeur ajoutée et d’augmenter les exportations, notamment dans des secteurs comme le soja et le textile.

Le PDG de la PIA, Tushar Khairnar, a réaffirmé l'engagement de la plateforme à soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre de la modernisation industrielle du pays.

La porte-parole du gouvernement, également ministre de la Communication et de la Culture Florence Yawa Kouigan, a salué les progrès réalisés, tout en rappelant l'importance de continuer sur cette lancée pour atteindre les ambitions économiques et sociales fixées dans la feuille de route.

Avec l’ambition d’atteindre 25 000 emplois d’ici 2030, la PIA incarne un des projets phares pour la diversification de l’économie togolaise.

La plateforme offre également une opportunité pour les entreprises locales et internationales de participer à cette transformation industrielle.

Elle permettra non seulement de renforcer la compétitivité du Togo, mais aussi d'améliorer la qualité de vie des populations en créant des emplois stables et décents, notamment pour les jeunes et les femmes.

Le projet, situé à une trentaine de kilomètres de Lomé, est développé par Arise IIP, déjà présent en Afrique sur des concepts similaires au Bénin, au Gabon et au Rwanda, notamment.