Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

La qualité en plus

La culture de la qualité progresse au sein des entreprises togolaises, notamment dans le secteur agroalimentaire.

Koffi Biova Essiomle © republicoftogo.com

La culture de la qualité progresse au sein des entreprises togolaises, notamment dans le secteur agroalimentaire.

En deux ans, près de 40 produits ont obtenu une certification, marquant une avancée dans la démarche de mise aux normes et de compétitivité des acteurs locaux.

Le constat est dressé par le Comité togolais d'agrément (COTAG), une structure de la Haute autorité de la qualité et de l'environnement (HAUQE). 

Selon Koffi Biova Essiomle, directeur de la certification au COTAG, ces labels ont permis l'attribution de la marque togolaise de conformité aux normes.

Pour les autorités, cette dynamique constitue un levier pour améliorer la présence des entreprises togolaises sur les marchés internationaux. La certification représente un gage de qualité susceptible de renforcer la compétitivité des produits locaux et la confiance des consommateurs, tout en améliorant l'image des petites, très petites et moyennes entreprises (TPME).

« Le certificat de conformité est comme un passeport pour accéder aux marchés. Il garantit la qualité du produit mis en vente », explique Koffi Biova Essiomle.

La certification devient ainsi un outil stratégique permettant aux entreprises togolaises de valoriser leurs produits, de consolider leur réputation et de mieux se positionner dans un environnement commercial de plus en plus exigeant.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une coopération commerciale qui se renforce

Une coopération commerciale qui se renforce

Le partenariat commercial entre le Togo et l'Inde poursuit sa progression. À la fin 2025, le Togo figurait au 32ᵉ rang des partenaires commerciaux de New Delhi, avec un volume total d'échanges estimé à 3,48 milliards de dollars.

Lomé confirme sa capacité de mobilisation rapide

Lomé confirme sa capacité de mobilisation rapide

UMOA-Titres, en collaboration avec la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), a organisé vendredi, à la demande de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Togo, une nouvelle émission d'Obligations du Trésor sur le marché financier régional.

Le chaînon manquant du développement rural

Le chaînon manquant du développement rural

Une banque agricole dédiée aux TPME du secteur pourrait constituer un levier décisif pour leur développement. C'est une idée évoquée depuis plusieurs années, régulièrement remise sur la table par les acteurs du monde agricole, sans jamais vraiment aboutir.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.