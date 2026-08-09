La qualité en plus

La culture de la qualité progresse au sein des entreprises togolaises, notamment dans le secteur agroalimentaire.

En deux ans, près de 40 produits ont obtenu une certification, marquant une avancée dans la démarche de mise aux normes et de compétitivité des acteurs locaux.

Le constat est dressé par le Comité togolais d'agrément (COTAG), une structure de la Haute autorité de la qualité et de l'environnement (HAUQE).

Selon Koffi Biova Essiomle, directeur de la certification au COTAG, ces labels ont permis l'attribution de la marque togolaise de conformité aux normes.

Pour les autorités, cette dynamique constitue un levier pour améliorer la présence des entreprises togolaises sur les marchés internationaux. La certification représente un gage de qualité susceptible de renforcer la compétitivité des produits locaux et la confiance des consommateurs, tout en améliorant l'image des petites, très petites et moyennes entreprises (TPME).

« Le certificat de conformité est comme un passeport pour accéder aux marchés. Il garantit la qualité du produit mis en vente », explique Koffi Biova Essiomle.

La certification devient ainsi un outil stratégique permettant aux entreprises togolaises de valoriser leurs produits, de consolider leur réputation et de mieux se positionner dans un environnement commercial de plus en plus exigeant.