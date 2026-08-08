Une coopération commerciale qui se renforce

Le partenariat commercial entre le Togo et l'Inde poursuit sa progression. À la fin 2025, le Togo figurait au 32ᵉ rang des partenaires commerciaux de New Delhi, avec un volume total d'échanges estimé à 3,48 milliards de dollars.

Cette relation repose avant tout sur les exportations togolaises de matières premières vers le marché indien, dominées par le phosphate et le calcium phosphaté, qui constituent l'essentiel des ventes togolaises vers l'Inde.

À ces exportations minières s'ajoutent des produits agricoles, comme les graines oléagineuses, notamment le soja, et la noix de cajou. En retour, le Togo importe principalement des produits manufacturés, des engrais et des biens d'équipement.

Cette dynamique commerciale a été au cœur des échanges vendredi entre Comlan Nomadoli Yakpey, secrétaire général du ministère délégué chargé du Commerce, et Shri Sayed Razi Haider Fahmi, ambassadeur indien à Lomé.

À l'issue de la rencontre, le diplomate a salué la volonté des deux pays de poursuivre cette trajectoire.