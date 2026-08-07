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Lomé confirme sa capacité de mobilisation rapide

UMOA-Titres, en collaboration avec la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), a organisé vendredi, à la demande de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Togo, une nouvelle émission d'Obligations du Trésor sur le marché financier régional.

Appétit des investisseurs © republicoftogo.com

UMOA-Titres, en collaboration avec la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), a organisé vendredi, à la demande de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Togo, une nouvelle émission d'Obligations du Trésor sur le marché financier régional.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'émissions de titres publics du Togo, conformément à la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette adoptée par le pays.

Le Trésor togolais recherchait 20 milliards de Fcfa. Les investisseurs de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA) ont largement répondu à l'appel, avec des soumissions faisant grimper le taux de couverture à 500 %. Au terme de l'opération, le Trésor a finalement retenu 22 milliards de francs CFA, légèrement au-dessus du montant initialement recherché.

Ce niveau de sursouscription, cinq fois supérieur au montant sollicité, illustre la confiance renouvelée des investisseurs envers la signature togolaise. 

Il permet également à l'État de sécuriser des ressources dans des conditions de marché favorables, à un moment où plusieurs pays de la zone sollicitent régulièrement le marché régional pour financer leurs besoins budgétaires.

Cette nouvelle sortie confirme la capacité du Togo à mobiliser rapidement des liquidités sur le marché des titres publics, un canal de financement de plus en plus mis à contribution dans la stratégie d'endettement du pays, aux côtés des financements concessionnels et des partenariats multilatéraux.

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