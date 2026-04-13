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La stabilité macroéconomique tient bon

En mars 2026, le taux d'inflation s'est établi à 0,1 %, identique au mois de février, poursuivant une tendance baissière amorcée depuis décembre 2024 où il atteignait encore 2,9 %. Le pays reste ainsi bien en deçà du seuil de 3 % fixé par les critères de convergence de l'UEMOA.

Les prix sous contrôle © republicoftogo.com

En mars 2026, le taux d'inflation s'est établi à 0,1 %, identique au mois de février, poursuivant une tendance baissière amorcée depuis décembre 2024 où il atteignait encore 2,9 %.

Le pays reste ainsi bien en deçà du seuil de 3 % fixé par les critères de convergence de l'UEMOA.

Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle intervient dans un contexte international particulièrement turbulent : guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, flambée des prix énergétiques et perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Cette maîtrise de l'inflation est le fruit d'une stratégie gouvernementale volontariste, déployée dans le cadre de la Feuille de route 2020-2025, souligne l'INSEED (Institut national de la statistique).

Parmi les mesures clés : la stabilisation des prix des produits de première nécessité - céréales, huiles, farines-, le maintien des prix du carburant, du gaz, de l'eau et de l'électricité sans ajustement à la hausse, des allègements fiscaux ciblés et des appuis directs aux ménages les plus vulnérables.

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