La Tunisie souhaite établir un partenariat sur le long terme

Une délégation d’hommes d’affaires tunisiens emmenée par le président du Tunisia Africa Business Council (TABC), Anis Jaziri, séjourne à Lomé.

Identifier les pistes de coopération et les opportunités d’investissements sont les objectifs de cette visite.

‘Nous souhaitons créer des partenariats à long terme dans les secteurs de l’industrie, des travaux publics, de la transformation, de la santé’, a indiqué mardi M. Jaziri.

Le TABC veut aussi être plus actif dans les nouvelles technologies, l’enseignement supérieur et l’environnement.

Les Tunisiens sont confrontés à la pire crise depuis une génération, conséquence du COVID-19, frappant une économie qui ralentissait déjà.

Les politiques macroéconomiques ont limité la gravité de la récession, mais la pandémie a exacerbé les faiblesses structurelles, en particulier le faible taux d’investissement et de création d’emplois, le chômage élevé et l’informalité, l’inadéquation entre la demande et l’offre de compétences et l’émigration des professionnels hautement qualifiés.

Après avoir accusé un fort recul de 8.8 % en 2020, le PIB devrait croître à un rythme annuel d’environ 3 % jusqu’en 2023.

La coopération entre la Tunisie et l'Afrique s'est réduite depuis une décennie.