La vitrine qui propulse l'entrepreneuriat togolais vers l'Afrique

L'assemblée générale de TOGOMALL s'est clôturée dimanche au Centre Togolais des Expositions et Foires (CETEF), sous la présidence de la ministre secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Amblamba Johnson, qui a salué le parcours remarquable de ce premier supermarché entièrement dédié aux produits togolais.

En seulement trois ans d'existence, cet événement s'est imposé comme une véritable vitrine du savoir-faire local, offrant une plateforme de visibilité et de commercialisation à plus de 136 entrepreneurs.

« C'est la preuve vivante d'un secteur privé qui entreprend, qui se structure et qui s'ouvre désormais au marché continental », a déclaré la ministre, réaffirmant le soutien du gouvernement à l'initiative.

Cette réussite illustre le dynamisme croissant du secteur privé, capable de se positionner progressivement sur les marchés régionaux et continentaux, dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

La cérémonie a également été l'occasion de rendre hommage à la présidente du Conseil d'administration, Ige Olatokunbo, ainsi qu'aux députés, institutions financières et partenaires publics et privés qui accompagnent le développement de cette plateforme devenue un outil stratégique de promotion du « Made in Togo ».