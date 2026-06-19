Les journalistes aux champs

Le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC) a organisé les 18 et 19 juin une formation à l'intention des professionnels des médias pour renforcer leurs connaissances sur ces deux filières stratégiques de l’économie.

Impliquant plus de 33 000 planteurs, le café et le cacao jouent un rôle crucial dans le développement économique et social du Togo, dont la quasi-totalité de la production est exportée. Depuis l'adoption en octobre 2024 de plans de développement à l'horizon 2030, le CCFCC, dirigé par Enselme Gouthon, s'est engagé à professionnaliser et moderniser ces filières sur l'ensemble de leurs chaînes de valeur.

Cette formation vise à permettre aux journalistes de mieux appréhender l'importance économique du café et du cacao, le cadre institutionnel du secteur, les enjeux nationaux et internationaux des filières et leur propre rôle dans l'accompagnement de leur développement.

Une approche participative, associant experts et visites de terrain pour chaque culture, est prévue pour ancrer ces apprentissage dans les réalités du secteur.