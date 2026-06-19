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Faure Gnassingbé rencontre le patron du Fonds souverain saoudien

En marge du FII PRIORITY Europe à Rome, le président du Conseil Faure Gnassingbé a rencontré jeudi Yasir ben Othman Al-Rumayyan, gouverneur du Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF) et président du FII Institute.

Yasir ben Othman Al-Rumayyan © DR

En marge du FII PRIORITY Europe à Rome, le président du Conseil Faure Gnassingbé a rencontré jeudi Yasir ben Othman Al-Rumayyan, gouverneur du Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF) et président du FII Institute.

Les discussions ont porté sur les perspectives de co-investissement dans des secteurs prioritaires pour le Togo : agriculture, agro-transformation, industrie et activités portuaires. La relance de la filière cotonnière togolaise figurait également à l'ordre du jour.

Principal fonds souverain saoudien avec des participations dans plusieurs entreprises opérant en Afrique, le PIF représente un partenaire stratégique de premier plan pour le financement des grands projets de transformation économique du continent.

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