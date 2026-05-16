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La ZLECAf à l'épreuve des résultats

Du 18 au 20 mai, Lomé accueille la 3e édition de Biashara Afrika, forum panafricain dédié au commerce et à l'investissement intra-africains. 

55 pays, un marché, un forum © DR

Du 18 au 20 mai, Lomé accueille la 3e édition de Biashara Afrika, forum panafricain dédié au commerce et à l'investissement intra-africains. 

Organisé par le Secrétariat de la ZLECAf et le gouvernement togolais, sous le patronage du président du Conseil Faure Gnassingbé, l'événement réunira près de 1 000 participants, chefs d'État, investisseurs, entrepreneurs et experts, autour d'un objectif commun : transformer l'accord de libre-échange en résultats économiques concrets.

La ZLECAf représente une ambition historique : fédérer 55 pays au sein d'un marché unique de 1,4 milliard de personnes et 3 400 milliards de dollars de PIB cumulé. 

Pourtant, malgré un cadre juridique solide, les obstacles demeurent nombreux, barrières non tarifaires, accès limité au financement, déficits d'infrastructure, chaînes de valeur fragmentées et marginalisation des PME.

C'est précisément là qu'intervient Biashara Afrika. 

Au programme : tables rondes, masterclasses et cinq plateformes opérationnelles, dont une Deal Room pour conclure des partenariats, un laboratoire de facilitation des échanges et un accélérateur de chaînes de valeur. Une attention particulière sera accordée aux PME, aux femmes et aux jeunes entrepreneurs.

Dans un contexte mondial marqué par la montée du protectionnisme et la recomposition des chaînes d'approvisionnement, ce forum s'impose comme un moment décisif pour que l'Afrique bâtisse enfin les marchés régionaux intégrés qu'elle mérite.

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