Le bio togolais en vitrine mondiale

Des visiteurs et exposants venus du monde entier © DR

Une délégation togolaise prend part jusqu »au 13 février au salon mondial BIOFACH à Nuremberg, en Allemagne, grand rendez-vous international dédié aux produits biologiques.

À cette occasion, le pays expose des produits tels que le soja, la noix de cajou, le beurre de karité et l’ananas, avec l’ambition de renforcer sa visibilité à l’international et de nouer de nouveaux partenariats commerciaux.

Les producteurs misent sur la conformité aux normes internationales et sur des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, excluant engrais chimiques et pesticides. 

L’ambition est de positionner le Togo comme un acteur de référence en agriculture biologique en Afrique et faire du secteur un levier de création de richesses et d’emplois.

BTP : l’État renforce le dialogue avec les entreprises

Le gouvernement veut consolider son partenariat avec le secteur privé, en particulier avec les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP), pilier de la mise en œuvre des grands projets d’infrastructures.

Connecter pour grandir

La première édition du GEN Business Meeting aura lieu le 7 mars à Lomé. Elle est organisée par la branche locale du Global Entrepreneurship Network.

Une taxe qui ne rapporte pas grand chose

Au Togo, un droit de timbre de 5 000 Fcfa est appliqué par l’Office togolais des recettes (OTR) au titre de la taxe sur les billets d’avion (TEBA). 

