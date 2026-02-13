Le bio togolais en vitrine mondiale

Une délégation togolaise prend part jusqu »au 13 février au salon mondial BIOFACH à Nuremberg, en Allemagne, grand rendez-vous international dédié aux produits biologiques.

À cette occasion, le pays expose des produits tels que le soja, la noix de cajou, le beurre de karité et l’ananas, avec l’ambition de renforcer sa visibilité à l’international et de nouer de nouveaux partenariats commerciaux.

Les producteurs misent sur la conformité aux normes internationales et sur des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, excluant engrais chimiques et pesticides.

L’ambition est de positionner le Togo comme un acteur de référence en agriculture biologique en Afrique et faire du secteur un levier de création de richesses et d’emplois.