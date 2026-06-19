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Le Club diplomatique de Lomé débat du rôle du FMI dans le monde

Le Club diplomatique de Lomé (CDL), initié par le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey, a accueilli jeudi soir Racheeda Boukezia, représentante du Fonds monétaire international (FMI) au Togo, pour une conférence placée sous le thème « De Bretton Woods au XXIe siècle : le FMI face à son histoire ».

Une réflexion pertinente sur l'action du Fonds © DR

Le Club diplomatique de Lomé (CDL), initié par le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey, a accueilli jeudi soir Racheeda Boukezia, représentante du Fonds monétaire international (FMI) au Togo, pour une conférence placée sous le thème « De Bretton Woods au XXIe siècle : le FMI face à son histoire ».

Devant un parterre de diplomates et d'experts, Mme Boukezia a partagé sa vision analytique du rôle de l'institution dans l'économie mondiale et particulièrement en Afrique, continent au cœur des priorités du Fonds face aux défis de la dette, de la croissance inclusive et de la résilience climatique.

La conférence intervenait dans un contexte particulièrement pertinent pour le Togo, où le FMI est très actif à travers son programme de Facilité élargie de crédit (FEC), qui accompagne le gouvernement dans ses réformes économiques et budgétaires, le renforcement de la gouvernance financière et la consolidation de la stabilité macroéconomique.

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