Le contenu et le contenant

Les produits transformés au Togo sont de bonne qualité. Seul problème, le packaging n’est pas adapté. Un obstacle de taille pour une commercialisation dans le pays ou à l’export.

Pour Nathalie Bitho, la présidente de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT), il y a urgence à corriger les lacunes.

La plupart des emballages sont importés et la conception graphique date des années 70.

Comment faire le poids face à des produits à l’habillage léché conçus par des grandes agences de design internationales.

Mme Bitho propose aux producteurs et transformateurs de se regrouper pour créer une unité industrielle d’emballage. Un moyen également de faire baisser les coûts et de rendre le Made in Togo plus sexy à l’international.