Le levier oublié de la performance

Le tout premier Forum International du Customer Care, une initiative ambitieuse portée par la volonté de réinventer la relation client en Afrique, aura lieu le 23 mai prochain à Lomé.

Ce rendez-vous se veut un catalyseur de transformation pour les entreprises africaines désireuses de placer le client au cœur de leur stratégie.

Le forum s’inscrit dans une dynamique de promotion de la qualité relationnelle comme moteur de compétitivité. L’objectif est clair : repositionner l’expérience client non pas comme un simple service, mais comme un enjeu stratégique et un facteur de différenciation durable.

Pendant une journée, dirigeants, experts, formateurs et jeunes professionnels se réuniront pour partager leurs visions, confronter leurs pratiques et identifier des leviers d’innovation. Le programme alternera conférences, ateliers pratiques et débats de fond, avec une priorité donnée à l’interactivité et à la recherche de solutions concrètes.

Le Customer Care, ou service client en français, désigne l’ensemble des actions, services et stratégies mis en place par une entreprise pour prendre soin de ses clients avant, pendant et après l’achat d’un produit ou service.

Mais au-delà du simple « service après-vente », le Customer Care vise à créer une relation de confiance, durable et positive avec le client. Il ne s’agit pas seulement de répondre à une question ou de régler un problème : il s’agit de faire en sorte que chaque interaction renforce la satisfaction, la fidélité et l’image de marque.