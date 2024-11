Le meilleur expresso est à Kpalimé

Le personnel du Grand Hôtel du 30 Août à Kpalimé vient de participer à une formation intensive sur la préparation du café togolais.

Organisée par le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC), cette initiative s’inscrit dans le cadre de la promotion des richesses agricoles togolaises, notamment du café, en tant qu’élément clé de l’attractivité touristique et gastronomique du pays.

La formation a été assurée par deux baristas renommés, Wattara Fankjah et Gnawole Mawulolo, membres de la coopérative Kawa Togo et respectivement troisième et quatrième lauréats du concours africain des baristas en 2021.

Ils ont été accompagnés de Mgbayom Kodjovi, secrétaire exécutif du CCFCC qui a apporté une expertise complémentaire sur les enjeux liés aux filières.

Les 15 participants ont été initiés à des thématiques variées, notamment l’identification des différents types de café au niveau mondial, africain et togolais, l’impact des techniques culturales sur les saveurs et les caractéristiques du café, La préparation du café, incluant l’utilisation de machines spécifiques pour obtenir des expressos ou des cafés d’exception, avec différentes signatures gustatives.

À l’issue de la formation, le directeur du Grand Hôtel du 30 Août, Kossi Anathey Abbey, a exprimé sa satisfaction.

‘Nous souhaitons faire du Grand Hôtel du 30 Août une référence où tout visiteur pourra déguster les différentes gammes de café Made in Togo’, a-t-il indiqué.

Cette initiative s’inscrit dans la vision du CCFCC de promouvoir les filières locales et de faire du café togolais un produit emblématique, non seulement pour la consommation nationale, mais également pour les marchés internationaux.

Le CCFCC est dirigé par Enselme Gouthon.