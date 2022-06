Le modèle togolais appliqué au Congo

Après le Gabon Togo et le Bénin, Arise IIP va développer de deux zones industrielles à Pointe-Noire et Ouésso au Congo.

Arise investira 150 millions d'euros dans le développement de la zone industrielle de Pointe-Noire et d’un port minéralier.

Le projet est un partenariat public-privé.

La plateforme industrielle aura pour but de promouvoir et d'attirer les investissements multisectoriels et commerciaux dans le pays, et de développer les industries de transformation du bois et des produits agroalimentaires de première, deuxième ou troisième transformation.

Ce que fait déjà Arise au Togo avec la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA).

Le Groupe est dirigé par Gagan Gupta.