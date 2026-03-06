Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Six institutions financières togolaises intègrent la PI-SPI

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) vient d'autoriser 4 institutions financières implantées au Togo à utiliser la Plateforme interopérable du système de paiement instantané (PI-SPI).

Le Togo entre dans l'ère du paiement instantané © republicoftogo.com

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) vient d'autoriser 4 institutions financières implantées au Togo à utiliser la Plateforme interopérable du système de paiement instantané (PI-SPI).

BIA, Cofina, Bank of Africa (BOA) et Coris Bank rejoignent ainsi Ecobank et Orabank, déjà membres depuis la phase pilote du projet. 

Lancée il y a un an par la BCEAO, la PI-SPI permet d'effectuer des transactions financières instantanées entre différents établissements bancaires, à toute heure et sans interruption. L'objectif est de rendre les paiements plus rapides, plus sûrs et plus accessibles, tout en réduisant significativement les coûts des opérations pour les clients, privés et professionnels.

Cette annonce confirme la solidité du secteur bancaire togolais en matière de gestion des risques, de cybersécurité et d'interconnexion. Elle ouvre également la voie à de nouveaux services financiers : paiements marchands instantanés, transferts transfrontaliers rapides et solutions fintech intégrées.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les investisseurs régionaux plébiscitent la signature togolaise

Les investisseurs régionaux plébiscitent la signature togolaise

Le Trésor public togolais a effectué vendredi une nouvelle opération d'émission de titres publics sur le marché financier régional, portant sur un montant initial de 20 milliards de FCFA, réparti entre des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.