Les investisseurs régionaux plébiscitent la signature togolaise

Le Trésor public togolais a effectué vendredi une nouvelle opération d'émission de titres publics sur le marché financier régional, portant sur un montant initial de 20 milliards de FCFA, réparti entre des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT).

Le succès de l'opération a largement dépassé les attentes. Les soumissions des investisseurs ont atteint plus de 176 milliards, soit un taux de couverture record de 881%, un signal fort de la confiance que les milieux financiers régionaux accordent à la signature togolaise.

Face à cet engouement, le Trésor a néanmoins fait le choix de la prudence en ne retenant que 22 milliards, conformément à sa stratégie de gestion maîtrisée de l'endettement.

Cette émission s'inscrit dans le cadre de la stratégie de mobilisation des ressources internes de l'État sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Elle vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales afin de couvrir les besoins de financement du budget de l'État, conformément à la loi de finances en vigueur.

Un taux de couverture de 881% ne s'improvise pas. Il témoigne de l'excellente réputation dont jouit le Togo auprès des investisseurs régionaux et confirme le solide positionnement du pays sur le marché des titres publics de l'UMOA.

Une performance qui reflète la rigueur de la gestion des finances publiques togolaises et la crédibilité de sa signature sur les marchés de capitaux.