Le patronat veut mobiliser les banquiers

Le patronat togolais veut profiter de la tenue prochaine à Lomé d’un Forum économique international pour mobiliser les financements.

‘Il est clair que le financement reste le problème majeur. Nous allons essayer de discuter avec les banques présentes pour identifier les opportunités’, a déclaré mercredi Laurent Coami Tamégnon, le président du patronat.

L’Africa Industry Summit (AFIS) se déroule les 28 et 29 novembre,

L’événement vise à favoriser l’émergence d’un secteur panafricain des services financiers.

‘Durable, sans frontière et digitale - Transformer la finance à l’âge de la disruption’, tel est le thème de la rencontre.

Le développement de l'Afrique dépend de la mise en place d'un secteur financier efficace, inclusif et durable, mais il est actuellement fortement soumis aux chocs mondiaux.

On peut citer les pressions inflationnistes, l'instabilité monétaire et l'aversion au risque des investisseurs qui menacent la capacité de l’industrie financière africaine à s'adapter aux changements technologiques qui révolutionnent les marchés bancaires et financiers.

Cette rencontre est organisée par le magazine Jeune Afrique.