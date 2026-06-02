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Le pays célèbre ses producteurs et son savoir-faire

La foire Made in Togo revient pour une 7e édition du 3 au 12 juillet, placée sous le thème « Transformation locale : un levier pour le développement de l'économie togolaise ».

L'économie locale sort le grand jeu © republicoftogo.com

La foire Made in Togo revient pour une 7e édition du 3 au 12 juillet, placée sous le thème « Transformation locale : un levier pour le développement de l'économie togolaise ».

Organisée par le ministère du Commerce et le Centre togolais des expositions et foires (Cetef Togo 2000), cette manifestation réunit producteurs, transformateurs, artisans et entrepreneurs autour d'une ambition commune : valoriser le savoir-faire togolais et promouvoir la consommation locale.

Au programme : exposition, conférences et panels thématiques.

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