Le pivot de l'administration publique

Comme le veut la tradition, le personnel du ministère de l'Économie et des Finances a présenté mercredi ses vœux à son premier responsable, Essowè Georges Barcola.

Ce moment a permis de revenir sur les réalisations de 2024 et de fixer le cap pour les défis de 2025.

Prenant la parole au nom du personnel, Akou Mawussé Adetou-Afidenyigba, la directrice de cabinet, a exprimé la gratitude de l’ensemble des collaborateurs pour le leadership du ministre.

Dans son intervention, M. Barcola a formulé des vœux de paix, de réussite et d’épanouissement pour chaque collaborateur et leurs familles.

Il a salué les avancées obtenues en 2024 grâce à une mise en œuvre efficace des réformes, rendues possibles par la vision du président Faure Gnassingbé.

Se tournant vers l’avenir, le ministre a rappelé que son département est le pivot central de l’administration publique.

Alors que le Togo s’apprête à entrer dans la Ve République, il a insisté sur la nécessité pour tous les directeurs généraux et responsables de départements d’être encore plus réactifs et efficaces.

Pour cette nouvelle année, le ministre de l’Economie et des Finances a énuméré les principaux axes à poursuivre :lLe suivi rigoureux de l’exécution des projets, la réforme de la commande publique, et l’amélioration de la célérité et de la réactivité dans la gestion des affaires courantes.