Le secteur privé salue les nouvelles facilités fiscales

Le secteur privé a salué les nouvelles facilités fiscales prévues par la loi de finances 2026.

Compétitivité des entreprises © republicoftogo.com

Ces mesures concernent notamment l’exonération de la TVA sur certains intrants destinés à l’élevage et à la pêche, ainsi que le paiement différé des droits d’enregistrement pour les marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs.

Les responsables d’entreprises estiment que ces avantages fiscaux contribueront à renforcer la compétitivité des entreprises locales et à améliorer le climat des affaires.

La Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI) a lancé une série de rencontres avec les opérateurs économiques. L’initiative vise à mieux informer les entreprises sur les nouvelles dispositions et à prévenir d’éventuels contentieux.

À l’occasion de la 8ᵉ édition des Rencontres du Marché des Titres Publics de l’UEMOA, le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, a réaffirmé mardi à Lomé le rôle stratégique du marché régional des titres publics dans le financement des économies et la préservation de la souveraineté financière des États membres.

