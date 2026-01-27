UT Marché : une plateforme pour moderniser le marché secondaire des titres publics

Le marché régional des titres publics entre dans une nouvelle phase avec le lancement officiel mardi à Lomé de UT Marché, une plateforme centralisée de cotation et de négociation dédiée au marché secondaire et interbancaire.

Cette initiative vise à moderniser un marché encore largement fondé sur des échanges bilatéraux, souvent peu transparents et faiblement structurés.

UT Marché offre un espace unique, sécurisé et normé permettant aux acteurs du marché de confronter leurs offres et leurs demandes en temps réel.

Les prix acheteurs et vendeurs sur les titres de référence y sont visibles, les ordres sont enregistrés et les transactions intégralement tracées.

Cette organisation améliore la formation des prix, renforce la transparence et contribue à accroître la liquidité et la crédibilité du marché.

La plateforme permet non seulement la cotation, mais aussi la négociation directe des titres publics, ainsi que les opérations de prêt de titres et de liquidité sur le marché interbancaire. Une interface de reporting centralisée complète le dispositif, offrant aux participants une vision claire et continue des prix et des transactions.

Destinée dans un premier temps aux banques, établissements de crédit et sociétés de gestion et d’intermédiation, UT Marché s’inscrit pleinement dans la stratégie de modernisation du marché financier régional.

Elle constitue un outil structurant au service de meilleures pratiques, d’une plus grande efficacité et d’une confiance renforcée des investisseurs.