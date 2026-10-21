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Le SIALO cherche des réponses pour l’agriculture

Le Salon international de l’agriculture et de l’agroalimentaire de Lomé (SIALO) a ouvert ses portes mardi à Lomé.

Climat préoccupant © republicoftogo.com

Le Salon international de l’agriculture et de l’agroalimentaire de Lomé (SIALO) a ouvert ses portes mardi à Lomé.

Jusqu’au 25 octobre, cette 13e édition met l’accent sur l’adaptation des productions agricoles et animales au changement climatique.

Le salon réunit producteurs, éleveurs, transformateurs, distributeurs et investisseurs.

Pluies irrégulières, sécheresses, inondations, dégradation des terres et accès difficile à l’eau fragilisent les récoltes.

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