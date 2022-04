Le Togo est le premier actionnaire souverain de l'ACA

L’ACA (Agence pour l’assurance du commerce en Afrique) est une institution panafricaine qui propose des solutions de risques politiques aux sociétés, investisseurs et prêteurs intéressés à faire du commerce en Afrique.

L’ACA est un partenaire sûr qui soutient les pays membres - parmi lesquels le Togo depuis 2020 - désireux de développer leurs secteurs prioritaires.

‘Le mécanisme de garantie des investissements proposé par l’ACA, contribuera à l’amélioration du climat des affaires au Togo’, a déclaré mardi Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances, lors de la présentation des activités de l’Agence.

Le Togo entend approfondir ses relations avec cette institution afin d’en faire, un partenaire majeur de l’émergence du Togo.

Le pays a d’ailleurs procédé à une augmentation de sa participation au capital de l’Agence à la fin de l’année dernière.

Le Togo est devenu le premier actionnaire souverain de cette institution, a indiqué M. Yaya.

Une opération rendue possible grâce à un appui de 11,5 millions d’euros accordé par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et un don de 20 millions d’euros de la KFW (banque de développement de l’Allemagne.

‘C’est une bonne nouvelle qui nous donne des marges de manœuvre plus importantes et un levier supplémentaire pour le financement des transactions du secteur privé et les projets structurants de la feuille de route Togo 20-25, dans des secteurs clés comme l’agriculture, l’énergie, le transport et la logistique sans oublier bien sûr le numérique, etc’, s’est félicité le ministre.

Lors de la conférence de presse, les représentants de la BEI et de l’Allemagne ont salué cet engagement et le rôle majeur que pourra jouer l’Agence au Togo.

‘L’augmentation de capital du Togo à l’ACA est le premier projet de la KfW dans le cadre du partenariat de réforme entre l’Allemagne et le Togo qui est fortement axé sur le développement durable de l’économie togolaise. Avec son ensemble bien particulier de produits d’investissement et d’assurance-crédit, l’ACA est l’une des principales agences en Afrique à contribuer à la réduction des risques d’investissement et commercial pour les investisseurs, les exportateurs et les autres acteurs économiques actifs dans la région. L’augmentation de capital du Togo non seulement renforcera considérablement les capacités d’assurance de l’ACA sur le marché togolais, mais augmentera également l’attractivité du Togo en tant que destination d’investissement’, a souligné Sonja Wassermann, directrice de la KfW pour le Togo.

L’ACA est spécialisé dans l’assurance du risque politique et du risque commercial au Togo, mais aussi la perception du risque. C’est un partenaire stratégique pour attirer l’investissement.

Le gouvernement togolais et les banques commerciales demeurent les principaux clients de l’ACA.

L'Agence, à ce titre, a aidé le Togo pour le reprofilage de sa dette.