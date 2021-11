Le Togo et l'AFD redoublent d'énergie

Un accord de subvention d’un montant de 14,5 millions d’euros, a été signé mercredi entre le Togo et l’Agence française de développement.

Les paraphes ont été apposés par Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances, et Rémy Rioux, le directeur général de l’AFD en séjour à Lomé avec une délégation de Team Europe.

Cette subvention de l’Union européenne, déléguée à l’AFD, vient en complément du prêt concessionnel d’un montant de 40 millions d’euros accordé par l’AFD et d’un don de la KfW (Banque de développement allemande) d’un montant de 15 millions d’euros pour la mise en œuvre du projet d’extension des réseaux électriques des centres urbains du Togo (PERECUT).

Avec cette convention, la totalité des contributions de la coopération européenne est de 69,5 millions d’euros.

Cet appui majeur va permettre au Togo d’atteindre les objectifs de la stratégie d’électrification matérialisée dans la feuille de route gouvernementale, notamment l’accès universel à l’électricité en 2030 avec un taux d’électrification intermédiaire de 75% en 2025.

Le projet a pour objectif général de contribuer à l’amélioration sensible de la couverture électrique et de l’accès des populations à un service électrique continu, de bonne qualité et durable, en particulier dans les villes secondaires.

Il est prévu de construire dans 53 localités 190 km de réseaux moyenne tension, 371 postes de transformation MT/BT et 1660 km de réseaux basse tension et de connecter 50.000 ménages dans la zone du projet.