Les acteurs de la filière café-cacao en immersion ZLECAf

Le Grand Hôtel du 30 Août à Kpalimé a accueilli, le 7 août, un atelier de formation sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), organisé par le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC). 

Un vaste marché à conquérir © republicoftogo.com

La rencontre a réuni une centaine de participants, dont des acheteurs membres des organisations professionnelles des représentants des unions de producteurs.

Katchali Batchassi, directeur du Commerce extérieur, a rappelé que la ZLECAf, entrée en vigueur en 2019, vise à stimuler le commerce intra-africain par la suppression progressive des droits de douane et barrières non tarifaires, la facilitation des échanges et la libéralisation des services.

Parmi les avantages cités : l’augmentation des échanges, la réduction de la dépendance extérieure, la création d’emplois et l’accès à une offre diversifiée à moindre coût. 

Toutefois, les entreprises togolaises restent confrontées à des défis tels que la faible capacité de production, le respect des normes internationales, le coût des intrants et la concurrence accrue.

Des mesures de soutien sont prévues, notamment l’accompagnement à l’export, la prospection de nouveaux marchés africains, et la mise en place de dispositifs de sauvegarde.

Le CCFCC est dirigé par Enselme Gouthon.

Le pari réussi des jeunes aquaculteurs de Nangbéto

Le pari réussi des jeunes aquaculteurs de Nangbéto

Trois ans après son installation sur le lac Nangbéto, dans la préfecture de l’Ogou, Gilbert Dossou, jeune diplômé de l’IFAD aquaculture d’Elavagnon, s’impose comme un acteur clé de la nouvelle génération qui entend transformer durablement le secteur aquacole. 

À quelques jours de l’arrivée d’une mission d’évaluation du Fonds Monétaire International (FMI) au Togo, le Front "Touche pas à ma Constitution", dirigé par l’opposant Nathaniel Olympio, a lancé un appel à la rigueur et à la transparence.

