Les banques ouest-africaines tiennent salon à Lomé

Après Ouagadougou, Bamako, Niamey, Bobo-Dioulasso, Korhogo, Cotonou et Ouagadougou, Lomé accueillera du 1er au 5 novembre le Salon des banques et PME des pays l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).

‘Le Togo, pays réformateur, terre de paix, hub logistique et financier de référence, abrite plusieurs sièges de holdings bancaires internationaux. D’ou l’idée d’organiser cette édition dans la capitale togolaise’, a indiqué lundi Youépéné Hermann Nagalo, secrétaire permanent de cet évènement.

Des tables rondes seront organisés sur le financement des PME et l’investissement. Une exposition se tiendra en marge des échanges.

Les 28 et 29 novembre, Lomé sera lieu d’une autre conférence à caractère économique et financier avec la IIIe édition de l’Africa Financial Industry Summit (AFIS).