Les collecteurs féraillent sur les prix

Quatre usines de transformation de métaux de récupération sont actives au Togo.

Il s’agit de Manu Métal, Star Métal, Steel Cube et Gravita.

Leurs fournisseurs sont de petits collecteurs regroupés au sein du Syndicat national des acheteurs et revendeurs des métaux et objets usés (SYNAREMOUT).

Les relations semblent se dégrader. En cause, le prix d’achat.

‘Le prix au kilo est de 260 Fcfa et plus dans les autres pays de la sous-région, mais au Togo, nos clients nous imposent des prix non harmonisés qui sont parfois fois inférieurs à 180 F’, déplore Alex Malko, le porte-parole de ce Syndicat qui en appelle au ministre du Commerce.

200 professionnels opèrent actuellement dans ce domaine via des entreprises légalement constituées et employant des centaines de togolais.