Les Cours des comptes ont un rôle crucial à jouer

La 23e réunion annuelle des présidents des Cours des comptes des Etats membres et des Conseillers à la Cour des comptes de l’UEMOA s’est ouverte mardi à Lomé sous la présidence de Sani Yaya, le ministre togolais de l’Economie et des Finances.

La Commission de l’UEMOA a mis en place un nouveau cadre harmonisé des finances publiques afin d’améliorer l’efficacité de l’action publique et d’instaurer une véritable transparence dans la gestion publique, en rendant notamment plus lisibles les documents budgétaires destinés au Parlement et au citoyen.

Ces nouvelles dispositions consacrent le passage d’une logique de moyens à une logique de résultats avec l’introduction du Budget programme qui est désormais la nouvelle méthode de présentation, de spécialisation et de vote de crédits.

Un rapport annuel de performances (RAP), rendant compte des résultats obtenus, est désormais joint à tout projet de loi de règlement.

‘Conscient de l’obligation de rendre compte de l’utilisation des derniers publics et de promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, le Togo a opté depuis 1992 pour la création d’une Cour des comptes à laquelle, la Constitution a conféré le statut d’institution de la République appartenant au pouvoir judiciaire, indépendant des pouvoirs exécutifs et législatif’, a rappelé M. Yaya.

‘Les réformes budgétaires apportées par l’UEMOA ainsi que l’élargissement des compétences des Cours des comptes nationales, rendent indispensable le renforcement des capacités de ces juridictions financières dans leur mission de contrôle de la gestion des finances publiques’, a ajouté le ministre.

La réunion organisée à Lomé a pour objet de procéder à une évaluation des systèmes de contrôle des comptes et des résultats des contrôles effectués durant l’exercice écoulé (2021).

Elle est aussi un cadre d’échanges d’expériences pratiques pour faire progresser la transparence dans la gestion des finances publiques au niveau des 8 Etats membres.