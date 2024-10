Les défis à surmonter pour pérenniser les entreprises

Le Togo continue de s’imposer comme un acteur dynamique sur la scène entrepreneuriale de la sous-région.

En 2023, plus de 15 000 nouvelles entreprises ont été créées, un chiffre impressionnant qui témoigne de la vitalité du secteur privé. Parmi ces entreprises, plus de 80 % sont de nationalité togolaise.

Cette dynamique n’est pas le fruit du hasard, comme l’a souligné Samuel Sanwogou, directeur du Centre de Formalités des Entreprises (CFE). Selon lui, cette croissance est le résultat direct de réformes stratégiques mises en œuvre par le gouvernement pour simplifier le processus de création d'entreprises et renforcer la confiance en l’administration.

L’une des principales réformes qui a largement contribué à cette expansion est la mise en place d’un guichet unique. Ce guichet regroupe toutes les administrations impliquées dans le processus de création d’entreprise, permettant ainsi de réduire considérablement les délais et de rendre les démarches administratives plus fluides et rapides. « Le gouvernement a pris des mesures essentielles pour simplifier le processus de création. Le guichet unique a été déterminant pour améliorer l’efficacité et encourager les citoyens à se lancer », a précisé M. Sanwogou.

Outre la simplification des démarches, la baisse significative des coûts liés à la création d’une société a également joué un rôle clé dans cette tendance.

De plus, la suppression des frais d’enregistrement et des frais de timbre a contribué à alléger la facture.

Malgré ces avancées, des défis persistent, comme l’a reconnu le directeur du CFE.

« Notre objectif est d'accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie, et pas seulement lors de leur création », a-t-il souligné.

Sur les 15.000 entités créées, il est difficile d’avoir une photographie précise de celles qui sont effectivement en activité. Et combien d’emplois directs ont été créés.