Les entreprises privées sont le moteur de l’économie nationale

Le Comité de concertation Etat-secteur privé organise le 5 septembre la première édition de la Journée nationale de partenariat public-privé.

Cet évènement réunira les représentants du gouvernement, les organisations patronales et consulaires (CNP, AGET, CCI) et l’ensemble des opérateurs économiques.

Cette rencontre est un cadre d’échanges entre les pouvoirs publics et le monde de l’entreprise.

Une occasion pour le gouvernement de présenter au secteur privé les principales réalisations et réformes entreprises depuis plusieurs années.

Les entreprises privées constituent le moteur de l’économie nationale et sont un important pourvoyeur d’emploi.

Les échanges seront consacrés à Feuille de route gouvernementale 2025 et aux réformes engagées pour améliorer le climat des affaires.

In fine, cette Journée doit devenir un évènement de référence du dialogue public-privé et le rendez-vous incontournable entre le monde de l’entreprise et les décideurs politiques du Togo.

Cet événement, organisé avec le concours de la Coopération allemande, vise à renforcer la confiance mutuelle entre l’Etat et le Secteur Privé pour un développement socio-économique inclusif de notre pays.

Le secteur privé est en croissance depuis plusieurs années.

En 2022, le PIB du Togo a augmenté de 5,3%, dont 2,3% est attribuable au secteur privé.

Il est diversifié et comprend une gamme de secteurs variée, notamment l'agriculture, le commerce, les services et l'industrie manufacturière.

Le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures d’accompagnement comme la mise en place d'un guichet unique pour les investisseurs, la simplification des procédures administratives et la promotion des exportations.

Ce dispositif a contribué à créer un environnement plus favorable aux entreprises privées.

Le secteur privé togolais est confronté à certains défis : corruption, faible infrastructure et productivité médiocre.

Le gouvernement veille à créer un environnement encore plus favorable aux entreprises.

Le nombre d'entreprises enregistrées a augmenté de 20% entre 2021 et 2022. Les investissements directs étrangers (IDE) ont bondi de 15% en 2022 et les exportations ont connu une hausse de 10% l’année dernière.

De bons résultats dans un contexte économique mondial compliqué.

Renforcer les capacités du secteur privé est essentiel car il contribue au développement de l'infrastructure et des services du Togo.