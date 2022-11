Les femmes produisent du bon café

Le président de l’Agence des Cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM), Enselme Gouthon, a participé mercredi à un atelier sur le thème du ‘Renforcement des liens techniques, commerciaux et de marketing entre les femmes des pays membres de l’organisation.

L’ACRAM favorise la promotion des jeunes et des femmes dans le secteur du café afin d’assurer un revenu décent aux producteurs et également assurer un lien intergénérationnel.

L’atelier de formation sera suivi du 14 au 18 novembre à Lomé de l’assemblée générale de l’Organisation Interafricaine du Café (OIAC) dont le thème sera axé sur l’autonomisation des Jeunes et des Femmes dans l’industrie africaine du café.

Depuis sa création, l’ACRAM multiplie les efforts en faveur des femmes et des jeunes dans la chaine de valeur du café à travers des actions ciblées, notamment par le canal du comités genre et du comité jeunes et Promotion.

Dans le cadre de ces actions, les deux comités ont proposé des feuilles de route aux partenaires techniques et financiers tels que l’organisation des ACP, l’Union européenne ou encore le Centre du commerce international.

Une des raisons de notre présence aujourd’hui est la formation sur des modèles de business durable qui pourraient aboutir sur des sources d’investissements pour les femmes dans la filière café.

Kodjo Adedze, le ministre du Commerce, s’est félicité des initiatives prises par l’ACRAM qui s’inscrivent très exactement dans la démarche du gouvernement.