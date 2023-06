Les pays de la Cédéao vivement incités à rejoindre SIGMAT

La directrice de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, Akou Mawussé Afidenyigba, a participé vendredi à Lomé à la cérémonie de clôture de la réunion régionale du SIGMAT, le système d’interconnexion douanière de la Cédéao.

‘Ces interconnexions, malgré leur importance pour nos Etats, ne couvrent que certains corridors. Et dans un contexte marqué par des problèmes d’insécurité et de persistance de la fraude dans l’espace communautaire, il devient plus qu’urgent d’étendre l’interconnexion à toutes les administrations des douanes des Etats membres’, a-t-elle déclaré.

Le Bénin, le Burkina-Faso, le Niger et le Togo ont déjà franchi le pas et échangent les informations avec rapidité et efficacité.

Le SIGMAT permet l'échange des données et le suivi électronique des marchandises en transit entre les administrations douanières des Etats membres de la sous-région ouest-africaine.

Connecter les systèmes douaniers nationaux afin de partager les données aux fins des opérations de transit est une priorité pour les administrations des douanes d’Afrique occidentale et centrale et pour les opérateurs économiques, les institutions internationales et les partenaires de développement travaillant dans la région.

L’objectif est de sécuriser, de simplifier et d’accélérer le flux des marchandises en transit, en particulier pour celles provenant des ports maritimes à destination des pays enclavés.