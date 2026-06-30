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Logistique au cordeau

Le Port Autonome de Lomé (PAL) figure parmi les meilleurs plateformes à conteneurs d'Afrique. Selon le classement de Lloyd's List (octobre 2025), il occupe la 92e place mondiale et la 5e place en Afrique, seul représentant d'Afrique subsaharienne dans le top 100.

Le tri des conteneurs, maillon clé de la performance logistique du PAL © republicoftogo.com

Le Port Autonome de Lomé (PAL) figure parmi les meilleurs plateformes à conteneurs d'Afrique. Selon le classement de Lloyd's List (octobre 2025), il occupe la 92e place mondiale et la 5e place en Afrique, seul représentant d'Afrique subsaharienne dans le top 100.

Une performance qui doit beaucoup à l'organisation du tri des conteneurs. « Pour assurer la sécurité des opérations, optimiser les espaces de stockage et réduire les délais de traitement, ces unités de chargement sont triées selon plusieurs critères avant leur chargement, leur déchargement ou leur livraison », indique la direction générale du PAL.

Le premier critère est la destination : les conteneurs sont regroupés selon leur port de déchargement, leur pays de destination ou leur mode d'acheminement vers l'hinterland. Le second concerne la nature des marchandises, produits dangereux, denrées alimentaires, produits pharmaceutiques sont traités séparément, dans des zones dédiées conformes aux normes internationales.

D'autres critères entrent en jeu : statut douanier, poids, degré d'urgence, type de conteneur (standard, réfrigéré, citerne, open top, flat rack), chacun suivant un circuit de traitement spécifique.

Le port renforce également la gestion des conteneurs vides via deux mécanismes : le street turn et le leasing, destinés à fluidifier davantage les opérations logistiques.

Une logistique au cordeau qui permet d’afficher ces résultats.

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