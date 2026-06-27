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Un dialogue structuré, périodique et orienté

Le gouvernement, la délégation de l'Union européenne au Togo et la Chambre de commerce européenne au Togo (Eurocham) ont lancé vendredi une plateforme permanente de dialogue destinée à renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs européens.

Une réunion riche en idées © DR

Le gouvernement, la délégation de l'Union européenne au Togo et la Chambre de commerce européenne au Togo (Eurocham) ont lancé vendredi une plateforme permanente de dialogue destinée à renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs européens.

Le message de Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence du Conseil, était sans ambiguïté : « Notre pays a choisi de faire du secteur privé national et international le partenaire privilégié pour la mise en œuvre de ses ambitions de transformation économique. Ce choix ne procède ni d'un désengagement de l'État, ni d'une simple option conjoncturelle. »

De son côté, l'ambassadeur de l'UE, Gwilym Ceri Jones, a fixé l'objectif : « Attirer davantage d'investissements européens au Togo. » Il a précisé que cette plateforme n'est pas un exercice ponctuel, mais le point de départ d'un dialogue structuré, périodique et orienté vers des résultats concrets.

Les discussions portent sur les secteurs prioritaires, agro-industrie, énergie, infrastructures, logistique et formation professionnelle, ainsi que sur la simplification des procédures administratives et l'accès au financement.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de Global Gateway, la stratégie européenne d'investissement dans les pays partenaires, dont le Togo est l'un des bénéficiaires prioritaires en Afrique de l'Ouest.

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