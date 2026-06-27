Le café togolais fait sa promo en Belgique

En marge du salon World of Coffee Brussels, le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC), dirigé par Enselme Gouthon, a organisé en fin de semaine un cocktail à l'ambassade du Togo, réunissant les responsables du secteur européen du café et du chocolat.

Parmi les participants, la directrice exécutive de l'Organisation Internationale du Café (OIC), le secrétaire général de l'Organisation Inter-Africaine du Café (OIAC-UA), des représentants du Centre du Commerce International (ITC), ainsi que des importateurs, torréfacteurs et chocolatiers venus de Belgique, des Pays-Bas et de France.

L'objectif : créer des connexions directes entre producteurs et exportateurs togolais et acheteurs européens, dans une atmosphère de découverte sensorielle et de dialogue professionnel.

Atout majeur mis en avant lors de l’événement, la conformité progressive du café et du cacao togolais avec le Règlement zéro-Déforestation de l'Union Européenne (RDUE), grâce à une stratégie nationale déjà en cours. Un argument de poids pour des acheteurs européens de plus en plus exigeants en matière de traçabilité et de durabilité.